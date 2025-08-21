Video Yaşam Sanayi sitesinde iş yeri yangını: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Sanayi sitesinde iş yeri yangını: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

Sanayi sitesinde iş yeri yangını: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

21.08.2025 | 14:05

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iş yerinde çıkan yargın paniğe sebep oldu. Vatandaşlar sokağa dökülürken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gölcük Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, vatandaşlar dışarı akın etti. Bölgede bulunan insanlar yangın tümüyle kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, dükkanda ciddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.
