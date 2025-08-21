Sanayi sitesinde iş yeri yangını: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iş yerinde çıkan yargın paniğe sebep oldu. Vatandaşlar sokağa dökülürken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.
