Sancaktepe’de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı

23.10.2025 | 12:32

Sancaktepe’de kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak öldürülmüştü. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken, babanın çocuklarının gözü önünde silah ateş ettiği görüldü.

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunan taraflar konuşmak için buluştu. Görüşmenin tartışmaya dönüşmesi üzerine baba Mahir G.(45), elindeki silahla otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETMİŞ
Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay anına ilişkin cep telefonu kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, baba olduğu öğrenilen Mahir G.'nin otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş ettiği, bu sırada yanında 2 çocuğunun bulunduğu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor. Yanında bulunan çocukların silahla ateş ettiği esnada, 'baba, yeter gel' dedikleri duyuluyor.
