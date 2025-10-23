Sancaktepe’de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı
23.10.2025 | 12:32
Sancaktepe’de kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak öldürülmüştü. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken, babanın çocuklarının gözü önünde silah ateş ettiği görüldü.
DEHŞET ANLARI KAMERADA: ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETMİŞ
Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay anına ilişkin cep telefonu kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, baba olduğu öğrenilen Mahir G.'nin otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş ettiği, bu sırada yanında 2 çocuğunun bulunduğu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor. Yanında bulunan çocukların silahla ateş ettiği esnada, 'baba, yeter gel' dedikleri duyuluyor.
