Video Yaşam Şanlıurfa’da 223 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da 223 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da 223 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 4 gözaltı | Video

10.08.2024 | 10:58

Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 223 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonun birinde 183 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, diğer operasyonda ise 40 kilo skunk maddesi olmak üzere toplam 223 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Her iki operasyonda toplam 4 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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