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OTOMATİK OYNAT
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Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu! 9 ölü, 1 yaralı | Video 16.12.2022 | 16:07
01:56
Yenikapı'da denizden ceset çıkarıldı | Video 16.12.2022 | 16:54
04:27
İstanbul’da faciadan dönüldü! Lüks araç taksi durağına daldı | Video 16.12.2022 | 16:54
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Sokak köpeğinin saldırdığı 6 yaşındaki Nihatcan'ın saç derisi koptu | Video 16.12.2022 | 15:07
04:08
150 bin euro havaya saçıldı, trafikte durup paraları alıp kaçtılar | Video 16.12.2022 | 13:12
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İstanbul Levent'teki ünlü AVM'de yangın! İşte ilk görüntüler | Video 16.12.2022 | 13:12
05:05
SON DAKİKA! İstanbul Levent’te bulunan AVM’de yangın | Video 16.12.2022 | 13:06
05:29
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Esenyurt’ta sahte doktor tartışması kamerada | Video 16.12.2022 | 12:29
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Çift başlı kaplumbağaya özel bakım | Video 16.12.2022 | 12:29
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07:30
Engelli kadının, düğün hayalini kardeşleri yerine getirdi | Video 16.12.2022 | 09:39
08:18
3 yıl önce bulunan kemiklerin Bayram Tosun’a ait olduğu kesinleşti | Video 16.12.2022 | 09:43
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Sancaktepe'de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 16.12.2022 | 09:45
02:50
Mersin'de 3 ayaklı civciv şaşkınlığı | Video 16.12.2022 | 09:51
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Turistik Saadet Zinciri operasyonuna 8 tutuklama | Video 16.12.2022 | 09:39
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Otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs kamerada | Video 16.12.2022 | 09:21
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 9 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı .