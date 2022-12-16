Video Yaşam Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu! 9 ölü, 1 yaralı | Video
Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu! 9 ölü, 1 yaralı | Video

Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu! 9 ölü, 1 yaralı | Video

16.12.2022 | 16:07

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 9 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı .

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Olay, öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu. Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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