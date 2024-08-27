Şanlıurfa'da otomobil inşaat çukuruna düştü: 3 yaralı
Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 6 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.
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