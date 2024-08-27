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Şanlıurfa'da otomobil inşaat çukuruna düştü: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil inşaat çukuruna düştü: 3 yaralı

27.08.2024 | 09:18

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 6 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi Balıkayağı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EM 0079 plakalı otomobil, 6 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafında ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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