Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama | Video 28.03.2025 | 10:59 Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Birecik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 14'ü tutuklandı, 8'i adlı kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.