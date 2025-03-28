Video Yaşam Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama | Video
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama | Video

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama | Video

28.03.2025 | 10:59

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Birecik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 14'ü tutuklandı, 8'i adlı kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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