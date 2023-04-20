Video Yaşam Şarampole uçan işçi servisinde hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı | Video
Şarampole uçan işçi servisinde hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı | Video

Şarampole uçan işçi servisinde hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı | Video

20.04.2023 | 14:46

Eskişehir’de dün sabah saatlerinde şarampole yuvarlanan işçi servisinde hayatını kaybeden Erhan Akbardak ve Yıldız Kollar, son yolculuklarına uğurlandı.

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İnönü İlçesi yakınlarında fabrika işçilerini taşıyan servisin şarampole uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 31 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Erhan Akbardak'ın, Yıldız Kollar'ın ve Özgün Selim Kök'ün cenazeleri morga kaldırıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan 4'ü ağır 31 kişi ise Eskişehir ve Bilecik'te bulunan hastanelerde tedavi altına alındı. Durumu iyi olan 20 kişi taburcu edilirken 4'ü ağır 11 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

EMEKLİ OLMASINA RAĞMEN ÇALIŞIYORDU
İşçi servisinin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada, olay yerinde hayatını kaybeden 49 yaşındaki Erhan Akbardak'ın emekliliğini hak etmesine rağmen aynı kamyon fabrikasında çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Evli, 6 ve 16 yaşında 2 çocuk babası Akbardak, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Erhan Akbardak'ın cenaze namazına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ailesi, akrabaları ve çok sayıda iş arkadaşı katıldı.

EŞİ 2 SENE ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ
Kaza sonucu hayatını kaybeden Yıldız Kollar'ın ise 2 sene önce eşini kaybettiği öğrenildi. 2 çocuk annesi Yıldız Kollar, ikamet ettiği İnönü İlçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan camide kılınan cenaze namazının ardından ilçede bulunan mezarlığa defnedildi.

"İÇERİDEN CAMI KIRDILAR, BEN ORADAN ÇIKTIM"
İşçi servisinden yaralı olarak çıkan ve hastanedeki tedavisinin ardından mesai arkadaşı Erhan Akbardak'ın cenazesine gelen Melih Hulusi Demirbaş, yaşananları anlattı. Sabah erken saatte mesaiye gittiği için kaza anında uyuduğunu belirten Demirbaş, şu ifadeleri kullandı:
"Sabah saatleri olduğu için kaza anında herkes uyuyordu, uyandığımda ayaktaydım. İçeriden camı kırdılar, ben oradan çıktım. Uyandığımda yerde sadece bir kişiyi gördüm. Dışarı çıktıktan sonra tarlada oturdum, özel araç ile hastaneye götürdüler. Hastanedeki tedavi işlemlerinden sonra akşam taburcu ettiler. Serviste yanımda oturan arkadaşımın durumu ağır."

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