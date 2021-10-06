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OTOMATİK OYNAT
02:59
Sarıkamış’a mevsimin ilk karı yağdı, her yer beyaza büründü | Video 06.10.2021 | 01:33
23:43
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Yamaç paraşütçüsü 600 metreden kayalıklara çakıldı | Video 05.10.2021 | 19:09
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Çanakkale'de oltaya takılan 2,5 metrelik köpek balığı kamerada 05.10.2021 | 18:18
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2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı | Video 05.10.2021 | 17:53
11:13
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Şanlıurfa Viranşehir'de 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı! 05.10.2021 | 16:50
09:10
SON DAKİKA: Esra Erol'da canlı yayında gözyaşlarına boğan acı haber! 05.10.2021 | 16:47
02:25
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Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı | Video 05.10.2021 | 16:36
02:49
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Denizli'de silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı 05.10.2021 | 16:18
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Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:53
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Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:32
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.