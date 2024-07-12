Sarıyer'de bisikletli gençlere “uyarı” dayağı kamerada: Polis saldırganı yakaladı | Video 12.07.2024 | 11:00 İstanbul Emirhan Sahili'nde arkadaşı ile birlikte bisiklet süren 15 yaşındaki çocuk, bisiklet yolundan yürüdüğü için uyardıkları adamın saldırısına uğradı. Saldırı anları kameralara yansırken, taksiyle kaçan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 8 Temmuz'da Emirgan Sahilde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç. (15) arkadaşı ile Emirgan sahilden Baltalimanı istikametine bisiklet yolunda seyir halindeyken yaya olan bir vatandaşı yollarından gittiği için uyardı. Uyarı üzerine şahısla, ikinci genç arasında tartışma çıktı.

VURDUĞU ÇOCUK MOTORUN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Tartışmanın ardından şahıs A.C.'yi yumruklayarak darp etti. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken olay anı çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, A.C. ve arkadaşı F.Y.Ç.'nin bisiklet yolundan yürüyen şahısla arbede yaşadıkları ve şahsın darbettiği anlar gözüküyor.

"ÇOCUĞA TEKME ATINCA ÇOCUK YERE DÜŞTÜ"

Olaya şahit olan ve ardından ayırmak için koşan Mehtap Yavuz, "Ben olayı karşıdan gördüm. Çocuklar bisiklet yolunda ilerlerken, beyefendi ailesiyle önden yürüyordu. Normalde bisiklet yolu bisiklete ait. Beyefendi çocuğa tekme atınca çocuk yere düştü. Ardından yumrukla vurmaya başladı. Önce müdahale etmek istemedim tartışıyorlar diye. Sonra dayanamadım benim de o yaşlarda çocuğum var sonuçta benim çocuğumun da başına gelebilirdi. Beyefendiye 'Senin de çocukların var gözleri önünde yapma bu şekilde' dedim. Sanırım sonra adamın eşi taksi çağırdı ve yürüdükleri yolun tam tersi istikametine doğru gitmeye başladılar. Beyefendi haksız olduğunun farkındaydı. O çocuğa da o şekilde yapmaya da kesinlikle hakkı yoktu" dedi.

DAYAKÇI ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan A.C.'nin şikayeti üzerine saldırgan Adem A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve "kasten yaralama" ile "tehdit-hakaret" suçlarından adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.