Video Yaşam Sarıyer'de bisikletli gençlere “uyarı” dayağı kamerada: Polis saldırganı yakaladı | Video
Sarıyer'de bisikletli gençlere “uyarı” dayağı kamerada: Polis saldırganı yakaladı | Video

Sarıyer'de bisikletli gençlere “uyarı” dayağı kamerada: Polis saldırganı yakaladı | Video

12.07.2024 | 11:00

İstanbul Emirhan Sahili'nde arkadaşı ile birlikte bisiklet süren 15 yaşındaki çocuk, bisiklet yolundan yürüdüğü için uyardıkları adamın saldırısına uğradı. Saldırı anları kameralara yansırken, taksiyle kaçan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 8 Temmuz'da Emirgan Sahilde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç. (15) arkadaşı ile Emirgan sahilden Baltalimanı istikametine bisiklet yolunda seyir halindeyken yaya olan bir vatandaşı yollarından gittiği için uyardı. Uyarı üzerine şahısla, ikinci genç arasında tartışma çıktı.

VURDUĞU ÇOCUK MOTORUN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Tartışmanın ardından şahıs A.C.'yi yumruklayarak darp etti. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken olay anı çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, A.C. ve arkadaşı F.Y.Ç.'nin bisiklet yolundan yürüyen şahısla arbede yaşadıkları ve şahsın darbettiği anlar gözüküyor.

"ÇOCUĞA TEKME ATINCA ÇOCUK YERE DÜŞTÜ"
Olaya şahit olan ve ardından ayırmak için koşan Mehtap Yavuz, "Ben olayı karşıdan gördüm. Çocuklar bisiklet yolunda ilerlerken, beyefendi ailesiyle önden yürüyordu. Normalde bisiklet yolu bisiklete ait. Beyefendi çocuğa tekme atınca çocuk yere düştü. Ardından yumrukla vurmaya başladı. Önce müdahale etmek istemedim tartışıyorlar diye. Sonra dayanamadım benim de o yaşlarda çocuğum var sonuçta benim çocuğumun da başına gelebilirdi. Beyefendiye 'Senin de çocukların var gözleri önünde yapma bu şekilde' dedim. Sanırım sonra adamın eşi taksi çağırdı ve yürüdükleri yolun tam tersi istikametine doğru gitmeye başladılar. Beyefendi haksız olduğunun farkındaydı. O çocuğa da o şekilde yapmaya da kesinlikle hakkı yoktu" dedi.

DAYAKÇI ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan A.C.'nin şikayeti üzerine saldırgan Adem A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve "kasten yaralama" ile "tehdit-hakaret" suçlarından adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şavşat’ta 2 katlı evde yangın çıktı: 1 yaralı | Video 00:54
Şavşat’ta 2 katlı evde yangın çıktı: 1 yaralı | Video 12.07.2024 | 11:24
Sosyal medyadaki görüntüleri herkesi üzmüştü! 94 yaşındaki Safiye nine konuk evine kaldırıldı | Video 05:31
Sosyal medyadaki görüntüleri herkesi üzmüştü! 94 yaşındaki Safiye nine konuk evine kaldırıldı | Video 12.07.2024 | 11:00
Sarıyer’de bisikletli gençlere uyarı dayağı kamerada: Polis saldırganı yakaladı | Video 03:49
Sarıyer'de bisikletli gençlere “uyarı” dayağı kamerada: Polis saldırganı yakaladı | Video 12.07.2024 | 11:00
Motorun üstünde ip gibi durdu, canını hiçe saydı | Video 00:19
Motorun üstünde ip gibi durdu, canını hiçe saydı | Video 12.07.2024 | 11:00
Bursa’da navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor | Video 02:04
Bursa'da navigasyonu karıştıran merdivenden uçuyor | Video 12.07.2024 | 11:00
Fenomen Neslim-İnanç Güngen ile birlikte 45 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:46
Fenomen Neslim-İnanç Güngen ile birlikte 45 kişi adliyeye sevk edildi | Video 12.07.2024 | 10:25
İstanbul Havalimanı Yolu’nda feci ölüm: Camdan fırlayan genç hayatını kaybetti | Video 03:00
İstanbul Havalimanı Yolu'nda feci ölüm: Camdan fırlayan genç hayatını kaybetti | Video 12.07.2024 | 10:23
Sokaklarda atıyla gezen Hataylı Kara Murat, tarihe olan ilgisiyle dikkat çekiyor | Video 05:27
Sokaklarda atıyla gezen Hataylı Kara Murat, tarihe olan ilgisiyle dikkat çekiyor | Video 12.07.2024 | 09:56
Artvinli gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti: Biz dönere aşığız, cağ döner hazırlayalım dedik | Video 02:03
Artvinli gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti: "Biz dönere aşığız, cağ döner hazırlayalım dedik" | Video 12.07.2024 | 10:08
Konya merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 01:08
Konya merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 12.07.2024 | 10:03
Şiddet gördüğü evine geri dönünce koca katili olan kadın tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı | Video 00:48
Şiddet gördüğü evine geri dönünce koca katili olan kadın tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı | Video 12.07.2024 | 09:56
Cinayet işledi, 11 yıl sonra terlikle gezerken yakalandı | Video 00:39
Cinayet işledi, 11 yıl sonra terlikle gezerken yakalandı | Video 12.07.2024 | 09:56
Havaya ateş açıp videoları sosyal medyada paylaşan magandalar operasyonla yakalandı | Video 02:02
Havaya ateş açıp videoları sosyal medyada paylaşan magandalar operasyonla yakalandı | Video 12.07.2024 | 09:56
Sultangazi’de İETT otobüsünün TIR’a çarpması kamerada | Video 00:50
Sultangazi'de İETT otobüsünün TIR'a çarpması kamerada | Video 12.07.2024 | 09:55
Arnavutköy’de trafikte biri drift yaptı diğeri inip video çekti: 93 bin 306 TL ceza kesildi | Video 00:56
Arnavutköy’de trafikte biri drift yaptı diğeri inip video çekti: 93 bin 306 TL ceza kesildi | Video 12.07.2024 | 09:21
Sultangazi’de İETT otobüsü, TIR’a çarptı: Yaralılar var | Video 00:18
Sultangazi'de İETT otobüsü, TIR'a çarptı: Yaralılar var | Video 12.07.2024 | 09:22
Demir korkuluk ve park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 01:07
Demir korkuluk ve park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 12.07.2024 | 08:59
12 yıl hapisle aranan firari hükümlü, gardıropta yakalandı | Video 00:23
12 yıl hapisle aranan firari hükümlü, gardıropta yakalandı | Video 12.07.2024 | 08:59
‘Yağma’ suçundan aranan şahıs gardıropta yakalandı | Video 00:24
‘Yağma’ suçundan aranan şahıs gardıropta yakalandı | Video 12.07.2024 | 08:56
Bursa’da kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı | Video 00:56
Bursa'da kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı | Video 12.07.2024 | 08:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA