Video Yaşam Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı | Video
Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı | Video

Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı | Video

17.07.2023 | 11:52

SARIYER'DE serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay dün saat 19.30 sıralarında Kireçburnu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla geldiği Kireçburnu'nda serinlemek için denize giren hakan d. bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları denize atlayarak Hakan D.'yi sudan çıkardı. Baygın halde sudan çıkarılan Hakan D.'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Hakan D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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