Şaşkına çeviren olay kamerada: Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı | Video 15.12.2024 | 10:27 Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken, anayolda gördüğü tavşanın son sürat koştuğu fark etti. Gördüğü tavşanla yarışan sürücü o anları kayda alırken, yolunu kaybeden tavşan ise bir süre sonra kayıplara karıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa-Mudanya yolunda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, anayolda yolunu kaybetmiş tavşanın son sürat koştuğunu görünce hemen telefona sarıldı. Şaşkın tavşan anayolda hızla koşarken, sürücü ise tavşanla yarışmaya başladı. Tavşan ile kaplumbağa hikayesini akıllara getiren görüntü sosyal medyada viral oldu.