Şaşkına çeviren olay kamerada: Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı | Video
Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken, anayolda gördüğü tavşanın son sürat koştuğu fark etti. Gördüğü tavşanla yarışan sürücü o anları kayda alırken, yolunu kaybeden tavşan ise bir süre sonra kayıplara karıştı.
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