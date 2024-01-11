Seçil Erzan’ın yargılanmasına yarın devam edilecek | Video
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına yarın İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da devam edilecek.
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