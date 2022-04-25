Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi | Video

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten dün akşam Beşiktaş'taki lüks otelde gerçekleştirilen nikah ile evlendi.
Çiftin Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.
Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı. Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacak.