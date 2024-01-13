Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası: 'Oğlumla gurur duyuyorum' | Video
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in taziye evini ziyaretinde bulundu. Nazif ve Ferah Evcin çiftiyle görüşen Erbaş ve Vali Aksoy, şehit Muhammed Tunahan Evcin için dua ederek başsağlığı diledi. Şehit Evcin?in babası Nazif Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, "Dün kandili kutladı bana "Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin" dedi. Evladımla gurur duydum dedi.
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