Video Yaşam Selfie çubuğundan telefonu çalan hırsızın yakalanma anı kamerada | Video

Selfie çubuğundan telefonu çalan hırsızın yakalanma anı kamerada | Video

Selfie çubuğundan telefonu çalan hırsızın yakalanma anı kamerada | Video
23.02.2020 | 18:15

Taksim’de bir kadının selfie çubuğundan telefonunu çalan şüpheli, vatandaş ve güven Timleri tarafından yakalandı. Hırsızın vatandaş ve polis ekipleri tarafından yakalanma anı da kameraya yansıdı.

20 Şubat günü saat 19.45'de Taksim Meydan Sıraselviler Caddesi üzerinde Yabacı uyruklu bir Salah Kamel Eddine Koulala isimli bir şahıs, yabancı uyruklu Hatham Jafar AL KABİ isimli bir kadının eline bulunan selfie çubuğuna takılı olan cep telefonunu alarak kaçtı. Durumu fark eden Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonunu çalan şahsın peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamaca sonunda bir vatandaşın hırsızı durdurmasıyla şüpheli kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin yakalanma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerden kaçan bir kişi olduğunu gören vatandaşında tutarak gitmesini engellediği ve yerde bir süre ikisininde süründüğü görülüyor. Şüpheli şahsı kovalayan ekiplerde olay yerine gelerek şahsı gözaltına aldığı görülüyor.

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