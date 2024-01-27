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Sepet sarkıtarak uyuşturucu satıyordu! Yakalanıp tutuklandı | Video

Sepet sarkıtarak uyuşturucu satıyordu! Yakalanıp tutuklandı | Video

27.01.2024 | 11:54

İstanbul Esenler’de dördüncü kattaki adresinden siparişle ve sepet sarkıtarak uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi; Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalandı.

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Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Esenler İlçesi'ne bağlı Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Sipariş alarak ve dördüncü kattaki adresinden aşağıya sepet sarkıtarak uyuşturucu madde satışı yaptığı saptanan, tutuksuz olarak yargılandığı üç farklı suç dosyasından ötürü 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edilen Y.H. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda uyuşturucu madde imalatında kullanılan 195 gram kimyasal sıvı, 23 adet uyuşturucu hap, 300 gram tütün, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 97 bin 240 lira, bin 342 dolar ve 50 euro nakit para ele geçirildi. Adreste ele geçirilen 300 gram tütünün üzerine uyuşturucu madde içeren bir kimyasal sıvının spreyle sıkılarak kurumaya bırakıldığı belirlendi. Çok sayıda suç kaydı bulunan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Y.H. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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