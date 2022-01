Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada flaş gelişme | Video

Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medya üzerinden Can Tanrıyar'a yöneli, 'Kemerle insan döven zorba ve şiddet yanlısı tımarhanelik' şeklinde hakaret içerikli sözler sarf eden sunucu Seren Serengil hakkında ‘Hakaret’ 2,5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ameliyat geçiren Serengil, hakim karşısına çıktı.

Uçankuş TV Yönetim Kurulu Başkan'ı Can Tanrıyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tanrıyar, Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden kendisine, 'Bu manyak için gerekeni yapalım, tımarhanelik, ama önce bir parmaklık görsün belki düzelir.Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor" şeklindeki sözler sarf ettiğini bu sözler nedeniyle hakarete maruz kaldığını ileri sürdü. Tanrıyar'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Serengil hakkında ''Hakaret'' suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



"KADIN OLARAK SESİMİ DUYURMAK İSTEDİM"



Geçtiğimiz celse Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya sanık sıfatında yer alan Seren Serengil katılım sağlamıştı. Savunmasında Serengil, ''17 yıldır televizyon programı yapıyorum. Can Tanrıyar'ı da bu camiadan tanırım. Eski eşi Petek Dinçöz ile ayrılık aşamasındayken Petek Hanım'a sürekli tehdit ve şantajda bulunuyordu. Petek Hanım, bu iddiaları ana habere taşıdı. Daha sonra Can Tanrıyar, Petek Dinçöz'ün annesi hakkında asılsız iddialarda bulunmaya başladı. O sözleri ben söyledi çünkü ben evlendikten sonra 2 yıl boyunca benimle uğraştı, iftiralar attı. Kadın olarak sesimi duyurmak istedim" demişti.



CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ



Savcı Seren Serengil hakkında mütalaasında,sanık Serengil'in sözleri irdelendiğinde kaba söz sınırını aştığı ve kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğunun kabulünün gerekeceği belirtilerek "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

SEREN SERENGİL HAKİM KARŞISINDA



Bugün görülmeye devam eden duruşmaya geçtiğimiz günlerde ciddi bir ameliyat geçiren Seren Serengil ve taraf avukatları katılım sağladı. Mahkeme huzurunda beyanda bulunan Serengil, "Önceki ifademdekileri aynen tekrar ediyorum 20 yıllık televizyoncuyum. Söz konusu iddialar Can Tanrıyar'ın eski eşi Petek Dinçöz tarafından defalarca söylenmiş haberi yapılmış şeylerdir. Ayrıca dosyayı incelediğimde asılsız iddialar vardır kabul etmiyorum. Ben sanatçıyım basından bir arkadaş görüşmek istediğinde görüşebilirim. Görüştüğümüzde yaklaşımı farklı oldu. Eski eşine yaptığı mobbingi bana yapıyor. Ben sadece eski eşine yaptığı eylemleri diğer insanlara duyurmak istedim. Hakaret kastım yoktur. " dedi.

TEKRAR MÜTALAA HAZIRLANACAK



Serengil'in, bugün duruşması yapılan davası ile devam eden başka bir dava dosyasının birleştirilmesi sebebiyle, Cumhuriyet savcısı yeniden mütalaa sunmak için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

"ZOR KURTULDUM"



Açıklama yapan Serengil, "Can Tanrıyar'ın Petek Dinçöz'ü kemerle dövdüğünü, şantaj yaptığını, annesinin kendisine bir gece kulübünde mesaj attığını iddia ettiği şeylerin belgelerini sundum. Çünkü söylediğim her şey doğruydu bunlar bir hakaret içermiyor. Can Tanrıyar Petek Dinçöz'den sonra bana taktı. Kaç senedir zor kurtuldum. Belgeleri mahkemeye sunarak bunları gerçekte söylediğini belgelemiş oldum." diyerek adliyeden ayrıldı.