Servis bekleyen çocuğu takip etti; annesi gelince kaçtı! O anlar kamerada | Video 05.11.2025 | 14:52 Avcılar'da okula gitmek için evinin önünde servisini bekleyen 10 yaşındaki öğrenci, kendisini takip edip yanına çağıran bir kişiyi fark edince korkarak annesine haber verdi. Şüpheli, öğrenci servisi ve annenin geldiğini görünce kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul 1'inci sınıfa giden 10 yaşındaki kız, okul servisine binmek için evlerinin önünde beklemeye başladı. Bu sırada sokağa gelen bir kişi, öğrencinin yanına gelerek konuşmak istediğini söyleyip ısrarla yanına çağırdı. Şüpheliden korkan kız, binaya girerek annesine haber verdi. Bu sırada sokakta beklemeye devam eden şüpheli, servisin gelmesiyle hızla uzaklaştı. Sokağa çıkan anne, şüphelinin peşinden giderken öğrenci servise bindi. Öğrencinin ailesi, çocuklarının kaçırılma girişiminde bulunmasının ardından polise giderek şikayetçi olurken yaşananlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS TESPİT ETTİ



Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, kız çocuğu ve ailesini tedirgin eden kişiyi tespit ederek yakaladı. Aynı bölgede oturduğu belirlenen B.K.'nın kısa süre önce dizüstü bilgisayarı ve tabletinin çalındığı, hırsızı tespit edebilmek için çevrede güvenlik kamerası olan yerlere baktığını söylediği öğrenildi. B.K. ifadesinde, binadaki güvenlik kamerasını gördüğünü ve kamera kaydına ulaşabilme için kiminle görüşmesi gerektiğini sormak için konuşmaya çalıştığını ancak yanlış anlaşıldığını söyledi. İfadenin ardından ikna olan aile, B.K.'dan şikayetçi olmadı. (