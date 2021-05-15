Şevval Şahin'in süper minisiyle sokakta çılgınca dans ettiği görüntüler sosyal medyada olay oldu!
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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'dan ABD'de Miami sokaklarında süper mini elbisesi ile çılgınca dans ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı! Şevval Şahin'in süper mini elbiseli çılgın dansına Insragram'da beğeni yağdı! İşte Şevval Şahin'in Miami sokaklarındaki beğeni yağan o çılgın dans figürleri...