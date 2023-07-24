Seydikemer yangını kontrol altına alındı | Video 24.07.2023 | 08:45 Muğla’nın Seydikemer ilçesinde makilik alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın sabahın ilk saatlerinde hava müdahalesi ile kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Kumluova mevkiinde makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sarp arazideki yangına karadan müdahaleye başladı. Alevlerin makilik alanda etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalar helikopterlerin devreye girmesi ile sonuç vererek, yangın kontrol altına alındı. Sarp arazideki makilik alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.Seydikemer'deki yangın rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılarak etkili olurken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma ile yangınla alakası olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.