Seydikemer yangını kontrol altına alındı | Video
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde makilik alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın sabahın ilk saatlerinde hava müdahalesi ile kontrol altına alındı.
"BİR KİŞİ GÖZALTINDA"
Seydikemer'deki yangın rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılarak etkili olurken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma ile yangınla alakası olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
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