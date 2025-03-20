Seyir halinde uyuyakalan sürücü dehşet saçtı! Feci kaza kamerada | Video
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halinde uyuyakalan sürücü otomobili ile park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda büyük hasar oluştu.
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