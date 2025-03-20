Video Yaşam Seyir halinde uyuyakalan sürücü dehşet saçtı! Feci kaza kamerada | Video
Seyir halinde uyuyakalan sürücü dehşet saçtı! Feci kaza kamerada | Video

Seyir halinde uyuyakalan sürücü dehşet saçtı! Feci kaza kamerada | Video

20.03.2025 | 14:17

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halinde uyuyakalan sürücü otomobili ile park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda büyük hasar oluştu.

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Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Bağlaraltı Mahallesi 1. Cadde'de gerçekleşen kazada seyir halindeki bir otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, kazaya neden olan sürücünün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.
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