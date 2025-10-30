Video Yaşam Siber suçlarla mücadele kapsamında 524,5 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheli yakalandı | Video
Siber suçlarla mücadele kapsamında 524,5 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheli yakalandı | Video

Siber suçlarla mücadele kapsamında 524,5 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheli yakalandı | Video

30.10.2025 | 09:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber suçlarla mücadele kapsamında Jandarmanın 524,5 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheliyi yakaladığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sinop merkezli 6 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheliyinin yakalandığını belirterek şüphelilerden 30'unun tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını kaydetti.
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 5 adet araç ile 410 adet banka hesabına el konulduğunu vurgulayan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın | Video 02:47
Gaziantep'te hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın | Video 30.10.2025 | 10:01
Esenyurt’ta laf atma kavgası: 2 kişi yaralandı | Video 00:30
Esenyurt’ta laf atma kavgası: 2 kişi yaralandı | Video 30.10.2025 | 09:46
Otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı | Video 00:38
Otomobilin kaputundan 5 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı | Video 30.10.2025 | 09:40
Siber suçlarla mücadele kapsamında 524,5 Milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheli yakalandı | Video 00:44
Siber suçlarla mücadele kapsamında 524,5 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheli yakalandı | Video 30.10.2025 | 09:29
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı | Video 02:35
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı | Video 30.10.2025 | 08:58
Yoldan geçen araçlara zarar verdi, polise direndi, Öldürün beni diye bağırdı | Video 03:40
Yoldan geçen araçlara zarar verdi, polise direndi, "Öldürün beni" diye bağırdı | Video 30.10.2025 | 08:57
Kayseri’de ‘huzur’ uygulaması: 25 aranan şahıs yakalandı | Video 00:51
Kayseri’de ‘huzur’ uygulaması: 25 aranan şahıs yakalandı | Video 30.10.2025 | 08:24
Polise bağırdılar, küfredip yumrukla saldırdılar | Video 05:53
Polise bağırdılar, küfredip yumrukla saldırdılar | Video 30.10.2025 | 06:16
Gebze’de çöken binada annenin de cansız bedenine ulaşıldı: 5 kişilik aileden 1’i sağ kurtarıldı | Video 12:24
Gebze'de çöken binada annenin de cansız bedenine ulaşıldı: 5 kişilik aileden 1'i sağ kurtarıldı | Video 30.10.2025 | 06:16
Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılık yürekleri ısıttı | Video 01:23
Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılık yürekleri ısıttı | Video 30.10.2025 | 06:15
Köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı | Video 00:37
Köpeğe şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı | Video 30.10.2025 | 06:15
Motor kısmı alev alan araç saniyeler içinde kül oldu | Video 00:30
Motor kısmı alev alan araç saniyeler içinde kül oldu | Video 30.10.2025 | 06:15
Sultangazi’de hırsızlık yapan kadın kendisini uyaran çocukları itip kaçtı | Video 01:58
Sultangazi'de hırsızlık yapan kadın kendisini uyaran çocukları itip kaçtı | Video 30.10.2025 | 06:15
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi | Video 03:40
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi | Video 30.10.2025 | 06:15
Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 01:29
Bolu-Abant yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 29.10.2025 | 16:58
Kocaeli Gebze’de 7 katlı bina çökmüştü! İşte o binanın çökme anı! | Video 02:11
Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina çökmüştü! İşte o binanın çökme anı! | Video 29.10.2025 | 16:17
Park halindeki tıra çarpmıştı! Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:37
Park halindeki tıra çarpmıştı! Motosikletli gencin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.10.2025 | 14:17
Konya’da 12 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video 01:57
Konya'da 12 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video 29.10.2025 | 14:12
1 milyon liralık dolandırıcılık girişimi güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 01:56
1 milyon liralık dolandırıcılık girişimi güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 29.10.2025 | 14:00
Otomobille üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 01:13
Otomobille üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı 29.10.2025 | 13:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY