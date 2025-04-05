Silahla 4 kişiyi alıkoyup hesaplarını boşaltan gasp çetesi çökertildi: 7 tutuklama | Video
Mersin Erdemli'de 4 şahsı silahla alıkoyup, banka hesaplarını boşaltan ve telefonları gasp eden çete jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çökertildi. Yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Jandarmada ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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