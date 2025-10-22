Silahla "şaka" videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı | Video
22.10.2025 | 11:52
Adana’nın Kozan ilçesinde trafikte seyir halindeyken elindeki oyuncak silahla arkadaşını korkutmak isteyen genç, gerçek polisle karşılaşınca panik yaşadı.
Polisin elinde gerçek silahı görünce panikleyen gençler, kullandıkları silahın çakmak olduğunu söyleyerek durumu açıklamaya çalıştı. O anları sosyal medyada paylaşan gençler, tehlikeli şaka nedeniyle vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.
