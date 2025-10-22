Video Yaşam Silahla "şaka" videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı | Video
Adana’nın Kozan ilçesinde trafikte seyir halindeyken elindeki oyuncak silahla arkadaşını korkutmak isteyen genç, gerçek polisle karşılaşınca panik yaşadı.

Olay, Kozan ilçesi Göç Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada takipçi artırmak isteyen "Adana'da sıradan bir gün" adıyla video çeken iki genç, trafikte seyir halindeyken karşı araçta bulunan arkadaşını oyuncak silahla korkutmak istedi. Gençlerin bu anları kayda aldığı sırada, kırmızı ışıkta durdukları noktada Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olaya müdahale etti.

Polisin elinde gerçek silahı görünce panikleyen gençler, kullandıkları silahın çakmak olduğunu söyleyerek durumu açıklamaya çalıştı. O anları sosyal medyada paylaşan gençler, tehlikeli şaka nedeniyle vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.
