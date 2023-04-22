Silivri'de mangal kömürü üretim tesisinde yangın | Video
SİLİVRİ'de mangal kömürü üretilen tesiste yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesiste hasar oluştu.
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