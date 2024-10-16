Sinir krizi geçiren vatandaş kendi otomobilini hurdaya çevirdi | Video
Bolu’da camları kırık halde park halinde bulunan Tofaş marka otomobil, devriye atan polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerinin ulaştığı araç sahibi, otomobili kendisinin o hale getirdiğini ve kimseden şikayetçi olmadığını ifade etti.
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