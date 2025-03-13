Sinoplu balıkçılar yunusları özgürlüklerine kavuşturdu | Video 13.03.2025 | 14:40 Sinop'ta bir balıkçı gemisinin ağlarına birden fazla yunus takıldı. Balıkçılar, yunusları güvenle kurtarıp özgürlüklerine kavuşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sinop'un İnceburun mevkisinde avlanan bir balıkçı teknesi ağlarını çekerken, birden fazla yunusun ağlara takıldığını fark etti. Balıkçılar hemen harekete geçerek yunusları kuyruklarından halatla bağlayıp tekneye çıkardı. Sağ salim şekilde tekneye alınan yunuslar, balıkçılar tarafından özenle denize geri bırakıldı.

Geminin sahibi Salih Üçüncüoğlu, "Ağlarımızı çekerken yunusları fark ettik ve hemen müdahale ettik. Onları zarar görmeden kurtarmak için hızlıca hareket ettik. Doğaya zarar vermemek, onları sağ salim denize bırakmak bizim için çok önemli. Bir balıkçı olarak doğaya duyduğumuz saygıyı her zaman gösteriyoruz. Bu tür anlar çok özel ve önemli. Hem bizim için, hem de doğa için. Bizim görevimiz denizin ve canlıların korunması. Bizim gibi çalışanların doğaya saygı duyması gerektiğini göstermek istiyoruz" dedi.