Sinop'ta seyir halindeki araç bir anda alev aldı | Video

Sinop Türkeli'de seyir halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Sinop Türkeli'de seyir halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Türkeli - Güzelkent karayolu Emrelli mevkiinde Hasan Altıntaş'a ait otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü ve yanındaki bir kişi, can havliyle kendilerini araçtan dışarı attı. Alevler kısa sürede tüm otomobile yayıldı. Yangın, Türkeli Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.