Sinop'ta tarihi surlara saygısızlık | Video

Tarihi ve turistik öneme sahip olan Sinop’un tarihi surlarına yazılan aşk mesajları tepki çekti.

Sinop'u korumak amacıyla 2 bin 500 yıl önce inşa edilen tarihi surlar kentte bulunan önemli eserler arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan surların korunması için büyük çaba sarf ediliyor. Ancak bazı vatandaşlar surların tarihi ve turistik öneminin farkında değil.