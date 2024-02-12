Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı | Video 12.02.2024 | 14:52 Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken 49 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 503,22 gram metamfetamin maddesi, 3,3 gram esrar maddesi, 3 adet bong ve 400 paket sigara ele geçirildi.49 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.