Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 53 gözaltı | Video

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 12,1 gram esrar, 21,44 gram metamfetamin, 0,94 gram eroin, 11 adet bong, 6 adet sentetik ecza, bin 950 paket sigara, 105 adet elektronik emtia, 1 adet cep telefonu ve 1 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.Operasyonda, 1 şüpheli sahte seyahat belgesi ile ülkeden çıkış yapmaya teşebbüs, 42'si asayiş ve 10'u kaçakçılık olmak üzere 53 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.