Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 66 gözaltı | Video
Şırnak'ta çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken 66 şüpheli gözaltına alındı.
13 şüpheli asayiş, 45'i kaçakçılık, 5'i "sahte seyahat belgesi" düzenlemek ve 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 66 kişiye yasal işlem başlatıldı.
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