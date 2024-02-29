Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı | Video
Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis nedeniyle dron ile görüntülenen 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi. Sis içinde adeta kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsünün kuleleri dron ile görüntülere yansıdı.
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