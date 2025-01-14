Video Yaşam Sisler altındaki tarihi Karahisar Kalesi kartpostallık görüntü oluşturdu | Video
Sisler altındaki tarihi Karahisar Kalesi kartpostallık görüntü oluşturdu | Video

Sisler altındaki tarihi Karahisar Kalesi kartpostallık görüntü oluşturdu | Video

14.01.2025 | 12:02

Tarihi Karahisar Kalesinin sisler içinde çekilen görüntüsü görenleri mest ederken, sosyal medyada müzik eşliğinde paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

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Görüntü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlilerinde Hakan Yılmaz tarafından kaydedilen görüntüler görenleri adeta kendine hayran bıraktı. Sabahın erken saatlerinde Afyonkarahisar'ı kaplayan yoğun sis, Karahisar Kalesi'ni adeta bir kartpostalı andıran manzaralar oluşturdu. Yılmaz'ın dron ile çektiği görüntüler şehrin tarihi atmosferini ve doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yılmaz'ın çektiği görüntülere Aydın Baş Hang Drum enstrümanı ile çaldığı görüntülerde eklenince ortaya görsel bir şölen çıktı.
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