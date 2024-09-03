Video Yaşam Şişli'de plazada korkutan yangın | Video
Şişli'de plazada korkutan yangın | Video

Şişli'de plazada korkutan yangın | Video

03.09.2024 | 14:29

Şişli'de plazada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itifaye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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