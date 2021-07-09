Video Yaşam Şişli'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

Şişli'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

Şişli'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
09.07.2021 | 14:36

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Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde elektrikli scooter kullanan duyma engelli şahsın, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Osmanbey mevkiinde meydana gelmiş, işitme engelli olduğu iddia edilen scooter sürücüsü Adem Demirkıran, seyir halindeyken ticari taksi ile çöp kamyonunun arasında kalarak dengesini kaybedip yere düşmüştü. Sürüklenen Demirkıran, çöp kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybederken, çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

FECİ KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde scooter ile seyir halinde olan Demirkıran'ın ticari taksiyi geçtikten sonra çöp kamyonuyla başka bir kamyonetin arasında kaldığı ve çöp kamyonunun altında kaldığı görülüyor.

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