Video Yaşam Sivas'ta faciadan dönüldü: Freni boşalan tır eve böyle çarptı | Video
Sivas'ta faciadan dönüldü: Freni boşalan tır eve böyle çarptı | Video

Sivas'ta faciadan dönüldü: Freni boşalan tır eve böyle çarptı | Video

17.02.2024 | 14:40

Geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tırın evin ikinci katına çarpmasıyla meydana gelen kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaza, Geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Kazada İ.Ş. sevk ve idaresindeki meşrubat yüklü tır frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak evin 2. katına saplandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Meşrubat yüklü tırın frenlerinde meydana gelen arıza sonucunda yokuştan süratli inmesiyle 10 metre yükseklikten uçarak Fırtına ailesine ait evin 2. Katına çarpa anı cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi. Tırın eve çarpması sonucunda çıkan alevler ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Bir önceki kaza 45 gün önce gerçekleşti. 2020 yılında yaşanan bir diğer kazada ise Tomruk yüklü bir kamyon freni patlayınca evin çatısına uçmuştu. Bu kaza sonrası onarılan ev yeni kazayla yeniden kullanılmaz hale geldi.
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