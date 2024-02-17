Sivas'ta faciadan dönüldü: Freni boşalan tır eve böyle çarptı | Video
Geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tırın evin ikinci katına çarpmasıyla meydana gelen kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan Bir önceki kaza 45 gün önce gerçekleşti. 2020 yılında yaşanan bir diğer kazada ise Tomruk yüklü bir kamyon freni patlayınca evin çatısına uçmuştu. Bu kaza sonrası onarılan ev yeni kazayla yeniden kullanılmaz hale geldi.
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