Video Yaşam Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
19.04.2021 | 08:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü 01:42
Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü 19.04.2021 | 08:39
Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 00:32
Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 19.04.2021 | 08:39
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi 00:08
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi 19.04.2021 | 08:39
SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Üvey babasını sokak ortasında böyle öldürdü... 02:27
SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Üvey babasını sokak ortasında böyle öldürdü... 19.04.2021 | 08:23
Kocaeli'de kısıtlamada yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisleri yavru köpekleri böyle besledi... 00:40
Kocaeli'de kısıtlamada yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisleri yavru köpekleri böyle besledi... 19.04.2021 | 07:19
TRT EBA TV canlı ders yayınları 19 Nisan 2021 Pazartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV canlı ders yayınları (19 Nisan 2021 Pazartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 19.04.2021 | 07:02
TRT EBA TV izle! 19 Nisan Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (19 Nisan Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 19.04.2021 | 06:53
Üsküdar'da Sahil Güvenlik ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video 00:59
Üsküdar'da Sahil Güvenlik ekiplerinin kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video 18.04.2021 | 17:25
Çalınan telefonunu ‘telefonumu bul’ uygulamasından dakikalar içerisinde buldu | Video 02:42
Çalınan telefonunu ‘telefonumu bul’ uygulamasından dakikalar içerisinde buldu | Video 18.04.2021 | 17:16
Kısıtlamada kız arkadaşının etrafında drift yaptı | Video 02:16
Kısıtlamada kız arkadaşının etrafında drift yaptı | Video 18.04.2021 | 16:44
Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar | Video 04:52
Pastaneci ve oğlunu dövüp, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtılar | Video 18.04.2021 | 16:17
Tarihi surlarda mahsur kaldılar, itfaiye kurtarınca kaçtılar | Video 03:02
Tarihi surlarda mahsur kaldılar, itfaiye kurtarınca kaçtılar | Video 18.04.2021 | 16:17
Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması | Video 00:54
Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması | Video 18.04.2021 | 15:09
Karşı yönden gelen traktör aracını biçti, kaza sonrası öldüresiye dayak yedi | Video 05:57
Karşı yönden gelen traktör aracını biçti, kaza sonrası öldüresiye dayak yedi | Video 18.04.2021 | 15:09
Üsküdar Sahili'ndeki atlı birlik denetimlerine turistlerden yoğun ilgi | Video 02:55
Üsküdar Sahili'ndeki atlı birlik denetimlerine turistlerden yoğun ilgi | Video 18.04.2021 | 14:26
İş yerini, böyle kundakladı. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi | Video 02:07
İş yerini, böyle kundakladı. Önce camı kırdı, sonra ateşe verdi | Video 18.04.2021 | 14:26
Mesafesiz eğlenenlere 86 bin liralık ceza | Video 00:22
Mesafesiz eğlenenlere 86 bin liralık ceza | Video 18.04.2021 | 13:39
Koronavirüsten ölen trafik polisi halkı böyle uyarmıştı | Video 02:37
Koronavirüsten ölen trafik polisi halkı böyle uyarmıştı | Video 18.04.2021 | 12:00
Ankara'nın renkli misafirlerinden mest eden görüntüler | Video 02:46
Ankara'nın renkli misafirlerinden mest eden görüntüler | Video 18.04.2021 | 11:33
Ortaköy’de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada | Video 04:45
Ortaköy’de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada | Video 18.04.2021 | 11:02

Sivas'ta yaşayan Rahmi Parlak (60) iftar öncesi yemek yapma nedeniyle tartıştığı eşi Mevlüde Parlak'ı (60) bıçaklayarak öldürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 18.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi, 62'nci Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre Rahmi Parlak ve eşi Mevlüde Parlak çifti arasında iftar öncesinde 'yemek yapma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Mevlüde Parlak, eşi Rahmi Parkak tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından 4 bıçak darbesi alan Mevlüde Parlak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Rahmi Parlak ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Mevlüde Parlak'ın cansız bedeni ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA