Video Yaşam Sivas’ta otobüs yolda devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 20’ye yakın yaralı | Video
Sivas’ta otobüs yolda devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 20’ye yakın yaralı | Video

Sivas’ta otobüs yolda devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 20’ye yakın yaralı | Video

16.01.2022 | 09:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sivas’ta otobüs yolda devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 20’ye yakın yaralı | Video 01:38
Sivas’ta otobüs yolda devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 20’ye yakın yaralı | Video 16.01.2022 | 09:05
Kapkaç ve hırsızlık güvenlik kamerasında: 2 tutuklama | Video 00:53
Kapkaç ve hırsızlık güvenlik kamerasında: 2 tutuklama | Video 16.01.2022 | 08:47
Artvin’de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi böyle kurtarıldı | Video 00:38
Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi böyle kurtarıldı | Video 16.01.2022 | 08:48
Yayaya çarpıp Kralı gelsin diyen alkollü sürücü, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı | Video 01:11
Yayaya çarpıp "Kralı gelsin" diyen alkollü sürücü, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı | Video 16.01.2022 | 08:18
İETT şoförünün dehşeti yaşadığı anların öncesi ortaya çıktı | Video 02:41
İETT şoförünün dehşeti yaşadığı anların öncesi ortaya çıktı | Video 16.01.2022 | 08:22
Kırıkkale’de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü | Video 02:53
Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü | Video 16.01.2022 | 08:23
Kadıköy’de makas atan otomobil ağaç ve sokak lambasına çarptıktan sonra takla attı | Video 03:28
Kadıköy'de makas atan otomobil ağaç ve sokak lambasına çarptıktan sonra takla attı | Video 16.01.2022 | 08:24
İstanbul’da kar yağış etkili olmaya başladı | Video 04:40
İstanbul’da kar yağış etkili olmaya başladı | Video 16.01.2022 | 00:01
Arjantin’de gergedan böceği istilası | Video 00:53
Arjantin’de gergedan böceği istilası | Video 15.01.2022 | 23:40
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı | Video 01:31
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı | Video 15.01.2022 | 23:31
Esra Erol canlı yayınını terk etmeye kalktı! Esra Erol’da Seval Hanım’ın verdiği tepki korkuttu! | Video 34:37
Esra Erol canlı yayınını terk etmeye kalktı! Esra Erol’da Seval Hanım’ın verdiği tepki korkuttu! | Video 15.01.2022 | 21:32
Belçika’da raylara itilen kadın ölümle burun buruna geldi | Video 00:51
Belçika'da raylara itilen kadın ölümle burun buruna geldi | Video 15.01.2022 | 17:45
Dalgaların vurduğu sahil yolu sular altında kaldı | Video 01:02
Dalgaların vurduğu sahil yolu sular altında kaldı | Video 15.01.2022 | 17:34
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Adnan Menderes’in son mektubunu okuyarak seslendi: Bugünün CHP’si o günün atıklarıdır 08:18
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Adnan Menderes'in son mektubunu okuyarak seslendi: Bugünün CHP'si o günün atıklarıdır 15.01.2022 | 17:01
İstanbul Pendik’te sokak ortasındaki silahlı beton bloklu kavga kamerada 00:31
İstanbul Pendik'te sokak ortasındaki silahlı beton bloklu kavga kamerada 15.01.2022 | 16:35
Vatandaş İETT’yi taşıdı 00:09
Vatandaş İETT’yi taşıdı 15.01.2022 | 16:02
Metrodaki dehşet kamerada! Kadını raylara itti... 01:06
Metrodaki dehşet kamerada! Kadını raylara itti... 15.01.2022 | 15:49
Muğla’da yakaladığı yılanı yutan Balıkçıl kuş kamerada 00:34
Muğla'da yakaladığı yılanı yutan Balıkçıl kuş kamerada 15.01.2022 | 15:11
Eren Bülbül karakterini canlandıran Taşdemir: Eren Bülbül’ün annesi bana sarılıp ağlıyordu 05:37
Eren Bülbül karakterini canlandıran Taşdemir: "Eren Bülbül’ün annesi bana sarılıp ağlıyordu" 15.01.2022 | 12:17
Cep telefonuna gelen mesajı göstermeyen hamile eşini öldüresiye dövdü 01:27
Cep telefonuna gelen mesajı göstermeyen hamile eşini öldüresiye dövdü 15.01.2022 | 11:42

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tır ile otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20’ye yakın kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aşağıkale mevkisinde meydana geldi. Yapılan ihbarda bir yolcu otobüsünün yağan kar nedeni ile yolda devrilen tıra çarptığı belirtildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA