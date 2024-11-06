Sivas’ta parçalanmış bebek olayının aslı ortaya çıktı | Video 06.11.2024 | 15:28 Sivas’ta parçalanmış halde bulunan bebeğin ölü olarak doğduğu ve ailesi tarafından defnedildiği ortaya çıktı. Defnedilen bebeği mezarından sokak köpeklerinin çıkarttığı anlaşıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta boş bir arazide parçalanmış halde bir bebek cesedi bulunmuştu. Emniyet ekiplerinin araştırmasının neticesinde gerçek bambaşka çıktı. Edinilen bilgiye göre ölü doğan bebek daha önceden vefat eden abisinin yanı başına ailesi tarafından defnedildi. Defnedilen bebeği sokak köpekleri mezardan çıkarttı. Başıboş sokak köpeklerinin boş araziye sürükledikleri bebek cesedi vatandaşlar tarafından görülerek emniyet ekiplerine bildirilmişti. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri ölü doğan bebeğin ilk gömüldüğü mezarda bugün inceleme yaptı.