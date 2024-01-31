Video Yaşam Soğuktan kirpik ve kaşları dondu: Çıldır eksi 31,5 derece | Video
Soğuktan kirpik ve kaşları dondu: Çıldır eksi 31,5 derece | Video

Soğuktan kirpik ve kaşları dondu: Çıldır eksi 31,5 derece | Video

31.01.2024 | 09:28

Ardahan'da etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıda olanların kaş ve kirpikleri dondu.

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Soğuk hava Ardahan'da hayatı esir aldı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için veya işyerine gidebilmek için dışarı çıkabiliyor.

Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen Vural Bulut, ''Şu anda öyle bir mevsim yaşıyoruz ki yüzümden belli oluyor. Böyle bir soğuk yok. Saç, sakal ve kirpiklerim tamamen dondu. Böyle bir soğuk yok, eksi 50 derece'' dedi.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 28,1, Göle'de 29, Hanak'ta 27,8, Çıldır'da 31,5, Posof'ta 14,7 ve Damal'da 20,6 derece olarak kaydedildi.

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