Sokakta havaya ateş eden maganda kamerada | Video 17.11.2023 | 12:32 Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sokakta yürürken havaya ateş eden maganda amatör kameraya yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İnegöl Ertuğrulgazi Mahallesi Acar sokakta meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs sokakta yürümeye başladı. Maganda o sırada belinden çıkardığı tabancayla, havaya 5 el ateş etti. Şahıs daha sonra bir binaya girdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine polis ekipleri şahsın peşine düştü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.