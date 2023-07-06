Sokaktaki araçtan açılan ateş iş yerinde paniğe neden oldu! O anlar kamerada | Video 06.07.2023 | 11:56 Antalya’nın Manavgat ilçesinde yoldan geçen siyah renkli bir otomobilden tabanca ile 4-5 el ateş edildi. Olay yerinin yakınında bulunan bir iş yerinde bu sırada yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Hatipler Mahallesi Yenimahalle mevkii 105 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre,; 4-5 el silah sesi duyuldu. Bu sırada, iş yerinde Mimar Emine Öz ile proje görüşmesi yapan iş yeri yetkilisi Ahmet Ali Gök, görüşmeyi tamamlayıp kendi ofisine doğru yöneldiğinde silah seslerini duydu.Silah seslerinin çok yakından gelmesi üzerine, Ahmet Ali Gök pencereye yönelerek dışarıya bakarken, mimar Emine Öz ise panik halinde camın önündeki koltuğundan kalkarak duvar dibine sığındı.Yaşananları anlatan Mimar Emine Öz, patronu ile proje görüşmesini tamamladıkları sırada silah sesinin gelmeye başladığını belirterek, "Bir an ne olduğunu anlayamadım. Koltuktan kalkarak güvenli olan duvar dibine gittim. Silah sesi kesildiğinde camın kenarına gelip dışarı baktım. Siyah bir otomobilin arka camından bir kişinin elini çıkardığını ve elinde silah olduğunu gördüm" dedi.İş yeri yetkilisi Ahmet Ali Gök ise, "Mimarımız Emine Hanım ile proje hakkında görüşme yaptık. Tam kalkıp kendi ofisime doğru yürürken 4-5 el silah sesi duyuldu. Pencereden baktığımda siyah bir araçtan ateş edildiğini fark ettim. Hemen şirket aracına binip takip etmek istedim ama kaybettim. Jandarmayı aradık ve durumu bildirdik. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 4 adet boş kovan bulundu. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirenleri bulmak için çalışıyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Boş alana ateş edildi gibi görünüyor. Birilerine gelip daha büyük olaylar yaşanabilirdi" diye konuştu.Kendilerinin kimse ile aralarının kötü olmadığını belirten Ahmet Ali Gök, "Bizim kimse ile bir husumetimiz yok. Bu olayın bize karşı bir olay olduğuna inanmıyorum. Ama yine de bu kişiler bulunmalı ve hak ettikleri cezayı çekmelidir" şeklinde konuştu.