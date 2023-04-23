Sollama yaparken palmiye ağacına çarptı! O anlar kamerada | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki palmiyeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlıt ekiplerki tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek palmiyeye çarptığı görüldü.
112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü hayati tehlikesi olması nedeniyle Antalya ya sevk edildi.
Kazada yaralanan İlhan Ökdem otel çalışanı olduğu öğrenildi.
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