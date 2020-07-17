SON DAKİKA | 17 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı Fahrettin Koca tarafından açıklandı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
02:33
8 parçaya böldüğü ceset için poşet almaya böyle gitmiş | Video 18.07.2020 | 00:14
00:56
02:43
00:39
Ünlü tatil merkezi Alaçatı’da korkutan yangın | Video 17.07.2020 | 20:36
01:26
03:50
00:29
Antalya'da trafikte kadınlardan tepki çeken skandal hareketler | Video 17.07.2020 | 15:42
05:35
03:19
Son Dakika: Ayasofya Camii'ndeki o yazılar da söküldü | Video 17.07.2020 | 14:25
00:58
Karadeniz’de oluşan hortum Kocaali’den görüntülendi | Video 17.07.2020 | 12:47
00:28
00:41
05:12
Adana'da Pitbull dehşeti! Yine çocuklara saldırdı | Video 17.07.2020 | 11:00
05:38
05:21
01:14
İstanbul'da minibüste 'İnsanlık ölmüş' olay kamerada | Video 17.07.2020 | 10:43
02:29
00:45
Tekirdağ'da kuyruklı yıldız böyle görüntülendi | Video 16.07.2020 | 19:56
01:03
Otomobile giren yılan kazaya neden oldu | Video 16.07.2020 | 19:20
Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri özellikle normalleşme süreci ile birlikte vatandaşlar tarafından daha yakından takip edilmeye başlandı. Son üç gündür koronavirüs vaka sayısı, sokağa çıkma yasağı sürecindeki rakamlara geriledi. Her gün Twitter hesabı üzerinden günlük koronavirüs tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat çekti. Peki, 17 Temmuz 2020 tarihli Türkiye koronavirüsü vaka sayısı açıklandı mı? İşte, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son resmi koronavirüsü verileri…