SON DAKİKA! 2021 yeni asgari ücret açıklandı! Yeni asgari ücret 2 Bin 825 TL olarak açıklandı | Video

Son dakika haberleri... 2021 yılı yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Son dakika haberleri... Bakan Selçuk, 2021 yılı yeni asgari ücretini açıkladı! 2021 yılı yeni asgari ücreti 2 Bin 825 TL olarak açıklandı. 2021 yılı asgari ücreti Brüt: 3 Bin 577 TL, Net: 2 Bin 825 TL oldu. (Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi)