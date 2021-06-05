SON DAKİKA: Adana'da fabrika yangını!

Son dakika haberleri... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Adana'da bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor. Depoda malzemeler alev alev yanarken, çıkan dumanlar bölgeyi etkisi altına aldı. İtafiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan bölgede bulunan polisler de çevrede güvenlik önlemlerini aldı.