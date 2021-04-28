Son dakika: Ankara'da arsa avcıları operasyonunda 20 tutuklama

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Kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle ağlarına düşürdükleri mağdurları tam 300 milyon lira dolandıran 'Arsa Avcısı' adı verilen suç örgütü üyesi 52 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 29 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik geçen hafta 14 ilde eş zamanlı 'Arsa Avcısı' operasyonu düzenledi. Yapılan baskında suç örgütünün lideri tapu memuru Atakan Avcı ve yöneticiler Hasan Y., Turhan B., Gökhan Y. ile içlerinde 5 tapu memuru, 4 avukat, 2 polis memuru, 1 uzman çavuş ve 1 mühendisinde bulunduğu 110 kişi gözaltına alındı. Örgüt yönetici ve üyelerine ait 8 araç, 40 işyeri, konut, arsa ve 30 milyon liraya el konurken çeşitli yöntemlerle 160 kişiden 300 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 52 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme karıyla 20 kişi tutuklanırken 29 kişide adli kontrolle serbest bırakıldı.