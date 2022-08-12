Son Dakika: Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı | Video

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Son dakika haberi: Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen çok sayıda polis, banka şubesi önünde önlem aldı.