Son Dakika: Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı | Video

Son dakika haberi: Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen çok sayıda polis, banka şubesi önünde önlem aldı.