Video Yaşam Son Dakika: Antalya'da bir sapığın çocuk kaçırma girişimi anı kamerada | Video

Son Dakika: Antalya'da bir sapığın çocuk kaçırma girişimi anı kamerada | Video

Son Dakika: Antalya'da bir sapığın çocuk kaçırma girişimi anı kamerada | Video
28.07.2020 | 17:57

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Son dakika haberi... Antalya'da sapık olduğu tahmin edilen bir zanlının 2 buçuk yaşındaki küçük bir çocuğu kaçırma anı girişimine ait kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

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