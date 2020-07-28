Son Dakika: Antalya'da bir sapığın çocuk kaçırma girişimi anı kamerada | Video
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Son dakika haberi... Antalya'da sapık olduğu tahmin edilen bir zanlının 2 buçuk yaşındaki küçük bir çocuğu kaçırma anı girişimine ait kan donduran görüntüler ortaya çıktı.